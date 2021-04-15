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فورين بوليسي: المبعوث الامريكي قد يعرض على طهران صفقة تخفف بعض العقوبات لحثها على العودة إلى الاتفاق

Lebanon 24
15-04-2021 | 22:59
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