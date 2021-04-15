لبنان

تشكيل الحكومة وترسيم الحدود بين سليمان فرنجيه وهيل

Lebanon 24
15-04-2021 | 23:08
A-
A+
Doc-P-813328-637541250589895346.jpeg
Doc-P-813328-637541250589895346.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أفاد "تيار المرده" في بيان، أن "رئيس التيار سليمان فرنجيه، التقى وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية دايفيد هيل، ترافقه السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، وعقدا لقاء في حضور النائب طوني فرنجيه والوزير السابق روني عريجي، "تناول البحث في خلاله الأوضاع السياسية في شكل عام، وتشكيل حكومة جديدة إضافة إلى موضوع ترسيم الحدود والأوضاع المالية والإقتصادية الراهنة".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:09 | 2021-04-16
18:31 | 2021-04-16
18:28 | 2021-04-16
18:23 | 2021-04-16
18:15 | 2021-04-16
18:05 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website