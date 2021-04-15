لبنان

51 حالة حرجة بكورونا في مستشفى الحريري...ماذا عن الإصابات؟

Lebanon 24
15-04-2021 | 23:11
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أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19، بأن:

- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 114
AstraZeneca: 163

- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 467 فحصًا

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 109

- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 23

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 4

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1100 حالة شفاء

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 51

- حالات وفاة: 1

وختم التقرير: "إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.

رقم الهاتف 01832070

رقم الواتساب 70056182
المصدر: الوكالة الوطنبة
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