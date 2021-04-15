51 حالة حرجة بكورونا في مستشفى الحريري...ماذا عن الإصابات؟

أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19، بأن:- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:Pfizer: 114AstraZeneca: 163- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 467 فحصًا- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 109- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 23- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 4- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1100 حالة شفاء- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 51- حالات وفاة: 1وختم التقرير: "إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.رقم الهاتف 01832070رقم الواتساب 70056182