3 جرحى في إشكال في باب التبانة

سقط 3 جرحى في حارة الزعبية في باب التبانة في طرابلس، نتيجة اشكال وقع بين عدد من الشبان وتطور إلى إطلاق نار.



ونقل الجرحى إلى المستشفيات للمعالجة ووضعهم الصحي مستقر، فيما عملت عناصر الجيش اللبناني على تطويق الإشكال وتقوم بملاحقة مطلقي النار.