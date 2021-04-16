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لبنان
أسئلة عن أسباب وأهداف هبوط الدولار!
Lebanon 24
16-04-2021
|
00:06
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أحدث هبوط سعر الدولار إلى ما دون الـ12000 ليرة لبنانية أسئلة عن الأسباب والأهداف، تحسباً من المفاجآت، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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