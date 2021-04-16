لبنان

واشنطن وموسكو تحذّران من عواقب تعطيل الحكومة

Lebanon 24
16-04-2021 | 00:12
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تتقاطع المعلومات المتوافرة لـ "السياسة"، في التأكيد على وجود ضغوطات روسية – أميركية على المسؤولين اللبنانيين، من أجل تسريع ولادة الحكومة وتجاوز الشروط التي لا تزال تعترض إخراج هذا الملف من دائرة التجاذبات.
المصدر: السياسة الكويتية
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تشكيل الحكومة

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