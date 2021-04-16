واشنطن وموسكو تحذّران من عواقب تعطيل الحكومة

تتقاطع المعلومات المتوافرة لـ "السياسة"، في التأكيد على وجود ضغوطات روسية – أميركية على المسؤولين اللبنانيين، من أجل تسريع ولادة الحكومة وتجاوز الشروط التي لا تزال تعترض إخراج هذا الملف من دائرة التجاذبات.