لبنان

اعتقدوا أنهم ربحوا اللوتو.. وكانت الصدمة!!

Lebanon 24
16-04-2021 | 02:43
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بعد انتشار خبر ربح الشاب حسين العلي جائزة المليار، تم اكتشاف أنهم لم يربحوا. فالسيدة سحبت ٣ شبكات عبر الهاتف وقد وصلها رسالة باللغة الأجنبية خلال وقت السحب من شركة اللوتو لإبلاغها بالرقم الرابح فاعتقدت انها ربحت وبدأت تهتف وتصرخ فرحة.
وانتشر الخبر ثم اكتشفوا أنهم لم يربحوا.
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