لبنان

أزمة جديدة

Lebanon 24
16-04-2021 | 04:10
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يتردد أنّ أزمة جديدة ستضاف إلى الواقع الاقتصادي المأزوم، وتتمثل بقطاع المسابح على خلفية الضائقة المعيشية وجائحة كورونا.
المصدر: النهار
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