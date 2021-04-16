لبنان

بيانات من دون نقاشات

Lebanon 24
16-04-2021 | 04:18
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تبين أنّ بعض البيانات التي تصدر عن تكتل بارز، لا تمت للنقاشات التي تحصل بين أعضائه بصلة، وهي تأتي وكأنها مكتوبة ومحضّرة سلفاً.
المصدر: نداء الوطن
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