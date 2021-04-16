الحملتساعدك الظروف على الاستعداد جيّداً وتوسيع مروحة البحث لتقدّم في النهاية عملاً ناجزاً ينال الإعجابالثورقد تكون الظروف كلها في مصلحتك في الأيام المقبلةالجوزاءيشكل فينوس طالعاً دقيقاً مع جوبيتير بحيث تطرح تساؤلات حول شأن مالي، وتتفوّق في العملالسرطانقرارات مصيرية حازمةالأسدتجتاز مرحلة دقيقة من الاختباراتالعذراءعليك أن تتنبّه لمصاريفك هذا اليومالميزانتجد نفسك متبارياً او منافساً للأقوياء وتغضب حين لا يسعفك الحظ كما انت تشاءالعقربلقد تختلف في وجهات نظرك مع زملاء العمل لكن حاول أن تسوّي الأمور بلطف وحكمةالقوسكن صبوراً جداً في التعامل مع الآخرينالجديقد تعيش حنيناً إلى الماضي أو تجد حولك من يعود إلى الوراءالدلوتوقع الكثير أنت طموح وترغب في المزيد، على الرغم من تحقيقك جزءاً كبيراً من أحلامك يكون اليوم واعداً جداًالحوتتعطي الاتصالات والصفقات التجارية نتائج مرضية جدّاً