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عربي-دولي
تصريح عسكري إيراني عالي النبرة عن السعودية: إليكم ما قاله دهقان
Lebanon 24
16-04-2021
|
07:30
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أكد مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية، اللواء حسين دهقان، أن بلاده لا تعتبر السعودية عدوا، لكنه حذر من "تغير النظرة" في حال قيام المملكة بأي "تحركات خبيثة" ضد إيران.
وقال دهقان، في حديث لقناة "المسيرة" اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية إن الهجوم على منشأة نطنز النووية حصل "ضمن إطار المثلث العبري العربي الأميركي ولا يمكن أن تتنصل الولايات المتحدة منه".
وأكد أن الوجود الأجنبي في المنطقة سبب جميع المشاكل والتوترات فيها، مضيفا: "قدرتنا الدفاعية هي لصالح المنطقة ولن تكون ضد الدول الإسلامية".
وفي السياق شدد دهقان: "السعودية ليست عدوا لنا، لكن إذا قامت بتحركات خبيثة ضمن إطار التحالف العربي الغربي الصهيوني فحينها ستكون نظرتنا إليها مختلفة".
وفي تطرقه إلى "العدوان السعودي الأميركي" على اليمن، قال دهقان إن "الشعب اليمني المظلوم يتعرض لهجوم وحشي تحت الحصار والجوع وعلى جميع البشرية أن تظهر ردة فعل إزاء هذه الفاجعة".
وتشهد العلاقات بين إيران والسعودية توترا بالغا تصاعد منذ العام 2015 في ظل النزاع العسكري باليمن.
المصدر:
وكالات
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