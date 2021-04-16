بعدما أحرجه رونالدو.. مدافع أتالانتا يتلقى هدية خاصة (فيديو)

أثار مدافع أتالانتا، الألماني روبن جوسينس، جدلا واسعا، بعد أن صرح بأن نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، وضعه في موقف محرج، عندما رفض منحه قميصه بعد نهاية مباراة فريقيهما في عام 2019.
وقال اللاعب الألماني عن الواقعة: "بعد المباراة ضد يوفنتوس، حاولت تحقيق حلمي بالحصول على قميص رونالدو، وذهبت إليه بعد صافرة النهاية، حتى أنني لم أذهب للجمهور للاحتفال (بالفوز 3-0).. لكن رونالدو لم يقبل طلبي.. لم ينظر إلي وقال فقط: لا".
Hans Hateboer bought Robin Gosens a Cristiano Ronaldo shirt to make up for him being rejected after a game 😂 pic.twitter.com/eCBp8NSumN
— Conor Clancy (@ConJClancy) April 13, 2021