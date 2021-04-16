للصائمين.. هذه أهم قواعد تناول الطعام في رمضان ولهذا السبب لا تهملوا السحور!

رمضان هو أهم شهر للمسلمين. وقد تحدثت الخبيرة في النظام الغذائي بأكاديمية الطب الوقائي واللجنة الأولمبية الكازاخية، ديارا أنتايفا، عن قواعد تناول الطعام في الشهر المبارك.وقالت: "بسبب تغير الجدول الزمني لتناول الطعام والماء، ومن أجل ضمان نظام غذائي صحي ومتوازن خلال فترة الصيام، من الضروري الحفاظ على توازن الماء وتواتر تناول الطعام".ومضت قائلة: "بعد غروب الشمس، يوصى بتناول وجبتين على الأقل، بالإضافة إلى وجبة السحور". وأوصت الخبيرة بعدم نسيان أهمية السحور".وقالت: "إذا كنت تفوّت وجبة السحور بشكل منتظم، فإنك تزيد من وقت الصيام من 16 ساعة إلى 20 ساعة. لذلك، فإن سكر الدم ينخفض في وقت مبكر من اليوم، قبل غروب الشمس بكثير، وإنك تشعر بالتعب، والإرهاق، ويصبح نهارك أقل إنتاجية.على العكس من ذلك، إذا تناولت وجبة السحور فهناك خطر لزيادة وزنك بفضل ظهور الدهون في جسمك مما اكلت بالليل. لذلك، استيقظ وقت السحور لتناول وجبة متوازنة، فذلك يعد أمرا بالغ الأهمية".ماذا يمكنك أن تأكل في السحور كي تشعر بدفعة من الطاقة لليوم المقبل؟بحسب الخبيرة، يوصى بتناول البروتينات والكربوهيدرات المعقدة والدهون في السحور لإطالة الشعور بالشبع وضمان استقرار نسبة السكر في الدم. على سبيل المثال، الحليب أو اللبن، الجبن الصلب، البيض، خبز الحبوب الكاملة، الخضار النيئة، أو سلطة مع زيت الزيتون.بالنسبة لأولئك الذين يعانون من شعور حاد بالجوع أثناء النهار، يوصى بتناول البقوليات في الإفطار، والتي تعد مصدرا للبروتين النباتي والكربوهيدرات المعقدة في نفس الوقت. ويمكن تناول أطباق الفاصوليا والحمص والعدس والبرغل.بالنسبة لوجبة السحور، يوصى بتجنب الأطباق الدهنية والمالحة والنشوية والثقيلة الهضم.وفي الإفطار يمكن أن يكون هناك الكثير من الطعام على المائدة، سواء من حيث الكمية أو من خلال الخيارات. وبما أن السكر قد انخفض في الدم يبدو أنك تريد أن تأكل كل شيء دفعة واحدة ، ولكن من المهم عدم الإفراط في الأكل والاهتمام بالطعام الذي يسهل هضمه بعد يوم كامل من الصيام. ويمكن البدء ببروتين قليل الدسم، شوربة، فواكه، خبز كامل الحبوب أو حبوب، خضروات، سلطات بالأعشاب، لبن أو فواكه الحلويات، كما يوصى ببدء الوجبة الرئيسية بعد ساعة أو ساعتين من الإفطار مع الحساء والسلطة لتسريع عملية الأيض ومنع المشاكل الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمي التي يمكن أن تنتج عن تناول كميات كبيرة من الطعام على معدة خاوية.وقالت ديارا أنتيفا:"يجب أن تبدأ الإفطار بكوب من الماء والتمر والحساء".