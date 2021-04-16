تكنولوجيا وعلوم

جهاز جديد يتعرّف على كل أنواع الأجسام المضادة

Lebanon 24
16-04-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-813387-637541549468840418.jpg
Doc-P-813387-637541549468840418.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تمكن العلماء الروس من ابتكار جهاز جديد متعدد المهام من شأنه تحديد كمية كل الأنواع من الأجسام المضادة ويمكن استخدامه كذلك لاتخاذ قرار بتطعيم إضافي.

 

وقد سجل العلماء في معهد الوبائيات والبيولوجيا المجهرية التابع لهيئة الرقابة على حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) أول جهاز مناعي مرتبط بالإنزيم في روسيا من شأنه تحديد كميات كل الأنواع من الأجسام المضادة.

 

جاء ذلك على الموقع الرسمي لهيئة "روس بوتريب نادزور" الروسية الحكومية.

 

وقال الموقع  إن جهاز الاختبار الجديد يقيس كمية الأجسام المضادة لدى الذين أصابهم فيروس كورونا ومن لديهم أعراض المرض وكذلك الذين قد تعافوا من "كوفيد – 19" أو تواصلوا مع المرضى في الماضي وليست لديهم أعراض واضحة.

 

وقال العلماء الروس إن جهاز الاختبار الجديد قد يستخدم لتقييم القدرة المناعية لدى المصابين بفيروس "كورونا" أثناء علاجهم. علاوة على ذلك يمكن استخدام جهاز الاختبار لتقييم كمية الأجسام المضادة لدى المتعافين من "كوفيد – 19" وتقييم مناعة القطيع.

 

وقال الأخصائيون في هيئة "روس بوتريب نادزور" انه سيساعد في تقييم قوة الرد المناعي بدءا من المستوى المتدني جدا وانتهاء بالمستوى العالي للقدرة المناعية. لذلك قد يكون الجهاز مفيدا لاتخاذ قرار بشأن التطعيم الإضافي ضد فيروس كورونا.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
18:00 | 2021-04-16
15:28 | 2021-04-16
15:00 | 2021-04-16
14:07 | 2021-04-16
12:00 | 2021-04-16
06:00 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website