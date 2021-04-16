المرأة

رسمياً نهاية العلاقة بين جنيفير لوبيز وأليكس رودريغز.. وهذه التفاصيل

Lebanon 24
16-04-2021 | 09:00
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انتهت رسمياً علاقة النجمة العالمية جينفير لوبيز واللاعب الرياضي السابق أليكس رودريغيز بعد مرور 4 سنوات على ارتباطهما غير الرسمي وسنتين على خطوبتهما.

 

وأعلنا ذلك في تصريح مشرتك لبرنامج Today الذي يعرض على شاشة NBC. وقالا: "لقد تحققنا من أن وضعنا كصديقين أفضل منه كزوجين" .

 

وتابعا أن كلاً منهما سيواصل دعم الآخر وانهما لن يتخليا عن المشاريع المشتركة أو عن العلاقات المهنية التي تجمعهما.

 

وأشارا إلى أن كلاً منهما يحترم أولاد الآخر وأنهما لن يعلقا على هذا الانفصال سوى بإرسال كلمات الشكر إلى كل أولئك الأشخاص الذين قدموا لهما الدعم وبعثوا إليهما بالرسائل الإيجابية.

 

يشار إلى أن علاقة النجمة واللاعب الرياضي السابق أصبحت محط أنظار المهتمين بأخبار المشاهير منذ شهر آذار الماضي. فقد انتشرت في وقت سابق أنباء تشير إلى الانفصال قبل أن يتم نفيها. ويذكر أنهما أعلنا خطوبتهما في العام 2019 بعد عامين من اللقاءات المستمرة. وأحدث خبر الانفصال ضجة في أوساط محبيهما الذين عبروا عن أسفهم لحدوثه.

المصدر: لها
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