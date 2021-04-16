تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من غوغل إيرث.. شاهد كيف تغيرت الأرض عبر الزمن

Lebanon 24
16-04-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-813393-637541559545639285.jpg
Doc-P-813393-637541559545639285.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت غوغل عن ميزة جديدة تمت إضافتها إلى خدمة "غوغل إيرث" التي تقدمها، تساعد المستخدم على الاطلاع على أبرز التغيرات التي طرأت على مواقع مختلفة حول الأرض، على مدى عقود.

وقالت غوغل، إن الخاصية الجديدة باسم "تايم لابس" ستتيح للمستخدمين استكشاف تطور المواقع على الخريطة حول العالم.

ووفقا للشركة، فقد قام فريقها بجمع ما لا يقل عن 24 مليون صورة التقطتها الأقمار الصناعية لكوكب الأرض على مدى 37 عاما.

"مع تايم لابس في غوغل إيرث، لدينا صورة أوضح بمتناول أيدينا حول كوكبنا المتغير"، قالت المسؤولة في غوغل، ريبيكا مور.

ووفقا لمور، فإن الخاصية الجديدة "لا تعرض المشكلات فحسب، بل حتى الحلول، إلى جانب الظواهر الطبيعية الفتانة التي تجلت على مدى عقود".

وأكدت غوغل أنها ستعمل على إضافة صور جديدة لهذه الميزة على مدى العقد المقبل.

وتتيح الميزة للمستخدمين متابعة العديد من الأحداث التي تشهدها مناطق عدة حول العالم، بما يشمل تأثير التغير المناخي الذي يصاحبه حرائق في الغابات وفيضانات وذوبان في بقع جليدية عدة.

وكانت غوغل قد كشفت عن ميزة أخرى، في مارس، تعمل على تسهيل مشاركة المستخدمين لصور المواقع التي يزورونها، وتهدف لجعل الخرائط ليس فقط وسيلة للحصول على الاتجاهات، بل أيضا وسيلة تساعد على التخطيط للرحلات.

ومن خلال التطبيق، يمكن للمستخدمين الحصول على أرقام الشركات والمؤسسات المحلية، ومعرفة كيفية الوصول إليهم، ويمكنهم أيضا معرفة معلومات تتعلق بمواقف السيارات وكيفية دفع رسوم الوقوف ومشاركة تجاربهم مع الآخرين. 

وكان التطبيق قد أضاف ميزة، في سبتمبر الماضي، توضح "مدى انتشار فيروس كورونا في منطقة معينة".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
18:00 | 2021-04-16
15:28 | 2021-04-16
15:00 | 2021-04-16
14:07 | 2021-04-16
09:00 | 2021-04-16
06:00 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website