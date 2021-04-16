ميزة جديدة من غوغل إيرث.. شاهد كيف تغيرت الأرض عبر الزمن

كشفت غوغل عن ميزة جديدة تمت إضافتها إلى خدمة "غوغل إيرث" التي تقدمها، تساعد المستخدم على الاطلاع على أبرز التغيرات التي طرأت على مواقع مختلفة حول الأرض، على مدى عقود.وقالت غوغل، إن الخاصية الجديدة باسم "تايم لابس" ستتيح للمستخدمين استكشاف تطور المواقع على الخريطة حول العالم.ووفقا للشركة، فقد قام فريقها بجمع ما لا يقل عن 24 مليون صورة التقطتها الأقمار الصناعية لكوكب الأرض على مدى 37 عاما."مع تايم لابس في غوغل إيرث، لدينا صورة أوضح بمتناول أيدينا حول كوكبنا المتغير"، قالت المسؤولة في غوغل، ريبيكا مور.ووفقا لمور، فإن الخاصية الجديدة "لا تعرض المشكلات فحسب، بل حتى الحلول، إلى جانب الظواهر الطبيعية الفتانة التي تجلت على مدى عقود".وأكدت غوغل أنها ستعمل على إضافة صور جديدة لهذه الميزة على مدى العقد المقبل.وتتيح الميزة للمستخدمين متابعة العديد من الأحداث التي تشهدها مناطق عدة حول العالم، بما يشمل تأثير التغير المناخي الذي يصاحبه حرائق في الغابات وفيضانات وذوبان في بقع جليدية عدة.وكانت غوغل قد كشفت عن ميزة أخرى، في مارس، تعمل على تسهيل مشاركة المستخدمين لصور المواقع التي يزورونها، وتهدف لجعل الخرائط ليس فقط وسيلة للحصول على الاتجاهات، بل أيضا وسيلة تساعد على التخطيط للرحلات.ومن خلال التطبيق، يمكن للمستخدمين الحصول على أرقام الشركات والمؤسسات المحلية، ومعرفة كيفية الوصول إليهم، ويمكنهم أيضا معرفة معلومات تتعلق بمواقف السيارات وكيفية دفع رسوم الوقوف ومشاركة تجاربهم مع الآخرين.وكان التطبيق قد أضاف ميزة، في سبتمبر الماضي، توضح "مدى انتشار فيروس كورونا في منطقة معينة".