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كنز "داعشي" من ذهب ودولارات.. شاهدوا!

Lebanon 24
16-04-2021 | 08:30
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عُثَِر بين أنقاض الحرب في الموصل، على أموال طائلة وذهب وفضة، سبق لتنظيم "داعش" أن استولى عليها خلال فترة سيطرته على المدينة، وخبأها في بيت من المنطقة القديمة، بحسب ما نقلت وكالة "شفق نيوز" المحلية عن كالة الوزارة لشؤون الشرطة.

وذكرت الوكالة عما يمكن تسميته بكنز "داعشي" مخبأ، أن ما عثرت عليه الشرطة، وصورته فضائية "الموصلية" العراقية، هو مليون و590 ألف دولار، ورزم من 17 مليون و500 ألف دينار عراقي، اضافة الى 17.5 كيلوغراما من سبائك فضة مقطعة لغرض طبع العملة المعدنية للتنظيم المتطرف، كما و458 غراما من قطع نقدية ذهبية داعشية، ومعها 256 غراما من مواد معدنية مجهولة النوع، يجري التحقق منها.

المصدر: العربية
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