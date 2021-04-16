فنانة مصرية تقصف جبهة ميريام فارس.. "يا لهوي أصل فلوس مصر حلوة مش كده"!

ردّت الفنانة المصرية منة فضالي عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" على تغريدة الفنانة ميريام فارس بعد ظهورها على شاشات القنوات المصرية في إعلان لإحدى شركات العقارات في مصر.

وكتبت ميريام في تغريدتها: "أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان. فرحانة كتير إني كون "Trending في مصر بعد أقل من 24 ساعة من طرح الإعلان. وحشاني يا مصر".

وردّت منة فضالي على تغريدة ميريام بالقول: "الله مش مصر كانت كوخه وانتي كتير وغالية على مصر دلوقتي وحشاني يا مصر، يا لهوي أصل فلوس مصر حلوة مش كده العيب مش عليكي. بس مصر بقى مش فرحانه بيكي #مصر_خط_أحمر".

وكانت ميريام قد قالت في أحد لقاءاتها التلفزيونية رداً على سؤال لماذا لا تقيم حفلات في مصر: "أنا تقيلة على مصر"، الأمر الذي دعا عدداً كبيراً من رواد مواقع التواصل والفنانين إلى انتقادها، كما أقام المحامي سمير صبري دعوى قضائية طالب فيها بعدم دخول ميريام إلى مصر.