فنون ومشاهير

فنانة مصرية تقصف جبهة ميريام فارس.. "يا لهوي أصل فلوس مصر حلوة مش كده"!

Lebanon 24
16-04-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-813400-637541574430409759.jpeg
Doc-P-813400-637541574430409759.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ردّت الفنانة المصرية منة فضالي عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" على تغريدة الفنانة ميريام فارس بعد ظهورها على شاشات القنوات المصرية في إعلان لإحدى شركات العقارات في مصر.

 

 

وكتبت ميريام في تغريدتها: "أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان. فرحانة كتير إني كون "Trending في مصر بعد أقل من 24 ساعة من طرح الإعلان. وحشاني يا مصر".

 

 

وردّت منة فضالي على تغريدة ميريام بالقول: "الله مش مصر كانت كوخه وانتي كتير وغالية على مصر دلوقتي وحشاني يا مصر، يا لهوي أصل فلوس مصر حلوة مش كده العيب مش عليكي. بس مصر بقى مش فرحانه بيكي #مصر_خط_أحمر".

 

وكانت ميريام قد قالت في أحد لقاءاتها التلفزيونية رداً على سؤال لماذا لا تقيم حفلات في مصر: "أنا تقيلة على مصر"، الأمر الذي دعا عدداً كبيراً من رواد مواقع التواصل والفنانين إلى انتقادها، كما أقام المحامي سمير صبري دعوى قضائية طالب فيها بعدم دخول ميريام إلى مصر.

 

 

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
18:45 | 2021-04-16
18:00 | 2021-04-16
17:40 | 2021-04-16
16:45 | 2021-04-16
16:10 | 2021-04-16
16:00 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website