لبنان

هيل يحرج القصر الجمهوري بهذه الطريقة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-04-2021 | 08:30
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افاد مطلعون ان القصر الجمهوري فوجئ بالموقف العنيف لوكيل وزارة الخارجية الاميركية دايفيد هيل تجاه حزب الله، في تصريحه المكتوب من بعبدا، لان هيل لم يتطرق بتاتا الى ملف حزب الله  و"صواريخه" في اجتماعه مع رئيس الجمهورية.

 

واشار المطلعون "الى ان اتصالات جرت بدوائر القصر لمعرفة حقيقة ما جرى بين عون وهيل في هذا الشق بالذات".

 

وفسر مصدر ديبلوماسي موقف هيل بانه " تقصّد توجيه رسالة أميركية مزدوجة لعون والحزب معاً".

 

ومما قاله هيل في بعبدا "ان تكديس حزب الله للأسلحة الخطرة والتهريب والأنشطة غير المشروعة والفاسدة الأخرى يقوض مؤسسات الدولة الشرعية، وإيران هي التي تغذي وتمول هذا التحدي للدولة وهذا التشويه للحياة السياسية اللبنانية".

المصدر: لبنان 24

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