المرأة

فنانة عربية تغضب الجمهور بسبب ما قالته عن الصلاة مع طلاء الاظافر (فيديو)

Lebanon 24
16-04-2021 | 12:00
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أحدثت الفنانة المغربية مريم حسين الضجة مجدداً على مواقع التواصل بسبب آخر فيديو ظهرت فيه وتحدثت عن الصلاة مع تطبيق الطلاء على الأظافر.

 

وقالت إنها متمسكة بالصلاة داعية كل النساء إلى عدم تفويت هذا الفرض مع فروض أخرى. إلا أنها أعربت عن استغرابها تحريم وضع الطلاء أثناء الصلاة. وأشارت إلى أنها ترغب في أن يتمكن أحد من إقناعها بأن الصلاة مع الطلاء حرام. ولفتت إلى أن لا شيء في القرآن الكريم يشير إلى هذا.

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وأثار هذا الأمر موجة من التعليقات على الحسابات التي أعادت نشر المقطع في تطبيق "إنستغرام". وتعرضت مريم إثر هذا لموجة واسعة من الانتقادات كما كثرت التحليلات في هذا السياق ومما جاء في التعليقات على أحد الحسابات: " تبي تحطي مانكير حطي زي ماتبي بس وقت الصلاة تشيليه عشان الوضوء" و"أقولاكلي تبن شلون تصلين والوضوء غلط إلا تصلين بدون وضوء" و"عدلي جلستك بالأول وانت تكلمي الجمهور هادي جلسة واحدة بتنصح بالصلاة؟ وحاطة مانكير كمان الله يهديكي بس" و"المناكير تعزل وصول الماء وبذالك وضوؤك غير صحيح وكيف تصلين اذا وضوؤك للصلاه غير كامل؟".

المصدر: لها
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