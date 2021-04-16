لبنان

وزير المال "شيل عن ضهرك وارتاح"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-04-2021 | 08:45
A-
A+
Doc-P-813411-637541594297191097.jpg
Doc-P-813411-637541594297191097.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أرسل وزير المال غازي وزني كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء ضَمّنه كتاب مصرف لبنان الموجه اليه قبل يومين والذي يحضّ فيه الحكومة على وضع تصور واضح لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها بغية وضع حد للهدر الحاصل".

 

وقال وزير المال في كتابه الى رئاسة مجلس الوزراء "في ضوء كتاب مصرف لبنان فاننا ندعوكم الى اتخاذ ما ترونه مناسباً في هذا الشأن، لا سيما انّ الموضوع يتعلق بالحكومة وليس بوزير المالية".

 

وافاد وزراء معنيون بالملف "انه وضع خطة متوازنة لترشيد الدعم بالترافق مع إيجاد بدائل للمواطنين، وفي طليعتها البطاقة التمويلية".

 

لكن الوزراء انفسهم اقروا بأن البطاقة تحتاج إلى ابعد من نهاية ايار لكي تصبح قيد الاستعمال للاستخدام بانتظار الانتهاء من التدقيق في ملفات نحو 800 الف عائلة ستكون في حاجة اليها، اضافة الى تفاصيل أخرى يجب إنجازها".

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:09 | 2021-04-16
18:31 | 2021-04-16
18:28 | 2021-04-16
18:23 | 2021-04-16
18:15 | 2021-04-16
18:05 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website