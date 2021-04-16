المرأة

في أول ظهور لها بعد غياب.. إليكم هذه التفاصيل عن فستان شريهان الفاخر

Lebanon 24
16-04-2021 | 18:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أصبحت الفنانة المصرية شريهان حديث الجمهور بعدما فاجأت الجميع بظهورها على الشاشة بعد غياب دام سنوات وذلك ضمن عمل دعائي خاص بإحدى شركات الاتصالات.

 

ولفتت الفنانة الكثير من الأنظار بإطلالتها. ومن خلال البحث تبين أنها ارتدت فستاناً من توقيع المصمم العالمي Chiristian Dior وأنه عرضه ضمن مجموعة ربيع وصيف 1949.

 

وصنع التصميم من قماش التول الفاخر مع نقشة الزهور التي تمت حياكة بعضها ورسم بعضها الآخر يدوياً. وتميز الفستان بلون القهوة البيضاء مع قصة الكاب من دون أكمام. واضافت إليه شريهان شالاً باللون نفسه وبعض الأكسسوارات التي شكلت أيضا علامة مميزة في حضورها.

 

 

يذكر أن هذا الفستان يعد من القطع الأيقونية لدى دار الأزياء العريقة، علماً أنها أعادت تصميم نسخ مصغرة من النسخة الأولى وعرضتها من خلال فيلم دعائي تم تصويره في العام 2014.

 

يشار إلى أن شريهان نجحت في تصدّر قائمة التراند على موقع "تويتر" بعد إعادة تداول الإعلان بكثافة على السوشيال ميديا، وعبر المتابعون عن شوقهم الكبير لأعمالها الاستعراضية والتمثيلية وأثنوا على لياقتها البدنية وجمالها متمنين رؤيتها في عمل سينمائي قريباً.

 

 

المصدر: لها
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:00 | 2021-04-16
12:00 | 2021-04-16
09:00 | 2021-04-16
06:00 | 2021-04-16
23:00 | 2021-04-15
21:00 | 2021-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website