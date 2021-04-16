بيان هام من "مياه بيروت وجبل لبنان" عن تسهيلات بالدفع

أعلنت مؤسسة "مياه بيروت وجبل لبنان" أنّها "وتحسساً مع المواطنين في ظلّ الظروف الإقتصادية الراهنة"، عمدت إلى إصدار سلسلة قرارات تعفي من غرامات وتسهّل تسديد المدفوعات وذلك كالتالي:



- الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الإشتراكات العائدة للعام 2020 وما قبله بنسبة (85%) لغاية 31 كانون الأول 2021.



- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2021 لفترة أقصاها كانون الأول 2023.- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما يزال يترتب على أصحابها ذمم حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2023.- تخفيض بدل تأسيس الإشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:- 60 في المئة لاشتراكات المياه بالعيار.-78 في المئة لاشتراكات المياه بالعداد.- تخفيض بدلا تغيير أسماء المشتركين بنسبة 90 في المئة.كذلك، أصبحت إمكانية تقسيط بدل الإشتراك للمياه للعام 2021 كالتالي:الأولى: قبل نيسان 2021.الثانية: قبل 31 تموز 2021.الثالثة: قبل نهاية عام 2021.الأولى: قبل 31 تموز 2021.الثانية: قبل نهاية عام 2021.