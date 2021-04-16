لبنان

رسالة أميركية بهذا الصدد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-04-2021 | 09:45
A-
A+
Doc-P-813421-637541622466989733.jpg
Doc-P-813421-637541622466989733.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرأت أوساط سياسية مطلعة في الغداء الذي جمع دايفيد هيل بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفقة السفيرة الأميركية دوروثي شيا في دارة سلامة بأنه "رسالة دعم أميركية واضحة لحاكم المصرف المركزي، في مواجهة الحملات ضده".
مواضيع ذات صلة
درويش يزور أميركا لحث الاغتراب على دعم لبنان
lebanon 24
16/04/2021 18:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
السفيرة الأميركية من بعبدا: بحثنا أهمية تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على القيام بالاصلاحات وأميركا أكدت التزامها الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني
lebanon 24
16/04/2021 18:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يمكن التأثير على سياسة أميركا تجاه لبنان؟
lebanon 24
16/04/2021 18:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادة المنطقة الجنوبية الأميركية: "حزب الله" يستغلّ اللبنانيين في دول جنوب أميركا
lebanon 24
16/04/2021 18:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

لبنان

أميركا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:09 | 2021-04-16
18:31 | 2021-04-16
18:28 | 2021-04-16
18:23 | 2021-04-16
18:15 | 2021-04-16
18:05 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website