23
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
19
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
رسالة أميركية بهذا الصدد
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-04-2021
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرأت أوساط سياسية مطلعة في الغداء الذي جمع دايفيد هيل بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفقة السفيرة الأميركية دوروثي شيا في دارة سلامة بأنه "رسالة دعم أميركية واضحة لحاكم المصرف المركزي، في مواجهة الحملات ضده".
مواضيع ذات صلة
درويش يزور أميركا لحث الاغتراب على دعم لبنان
Lebanon 24
درويش يزور أميركا لحث الاغتراب على دعم لبنان
16/04/2021 18:58:15
16/04/2021 18:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
السفيرة الأميركية من بعبدا: بحثنا أهمية تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على القيام بالاصلاحات وأميركا أكدت التزامها الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني
Lebanon 24
السفيرة الأميركية من بعبدا: بحثنا أهمية تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على القيام بالاصلاحات وأميركا أكدت التزامها الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني
16/04/2021 18:58:15
16/04/2021 18:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يمكن التأثير على سياسة أميركا تجاه لبنان؟
Lebanon 24
هل يمكن التأثير على سياسة أميركا تجاه لبنان؟
16/04/2021 18:58:15
16/04/2021 18:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادة المنطقة الجنوبية الأميركية: "حزب الله" يستغلّ اللبنانيين في دول جنوب أميركا
Lebanon 24
قيادة المنطقة الجنوبية الأميركية: "حزب الله" يستغلّ اللبنانيين في دول جنوب أميركا
16/04/2021 18:58:15
16/04/2021 18:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رادار لبنان24
لبنان
أميركا
تابع
الأكثر قراءة
في لبنان...سعيد حظ يفوز بأكثر من 10 مليار بهذه الطريقة البسيطة
Lebanon 24
في لبنان...سعيد حظ يفوز بأكثر من 10 مليار بهذه الطريقة البسيطة
19:58 | 2021-04-15
15/04/2021 07:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجأة بشأن منصة الدولار.. هذا ما قاله
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجأة بشأن منصة الدولار.. هذا ما قاله
21:07 | 2021-04-15
15/04/2021 09:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقدوا أنهم ربحوا اللوتو.. وكانت الصدمة!!
Lebanon 24
اعتقدوا أنهم ربحوا اللوتو.. وكانت الصدمة!!
02:43 | 2021-04-16
16/04/2021 02:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الدولار يرتفع!
Lebanon 24
سعر الدولار يرتفع!
20:42 | 2021-04-15
15/04/2021 08:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" أمام سوبر ماركت بطرابلس.. "المواد المدعومة ليست السبب" فماذا حصل؟
Lebanon 24
"ولعت" أمام سوبر ماركت بطرابلس.. "المواد المدعومة ليست السبب" فماذا حصل؟
19:58 | 2021-04-15
15/04/2021 07:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
17:09 | 2021-04-16
القاضية غادة عون ترابط في مكاتب مكتف للصيرفة ولم تغادر (صور)
18:31 | 2021-04-16
توقيع اتفاقية تعاون بين السفارة الهندية ومحمية أرز الشوف
18:28 | 2021-04-16
فيديو جوي لبيروت بين الـ1984 والـ2020.. شاهد كيف كانت وكيف أصبحت
18:23 | 2021-04-16
توقيع مذكّرة لدعم استراتيجيّة قوى الأمن الدّاخلي بين فهمي والسفير البريطاني
18:15 | 2021-04-16
عدد وفيات "كورونا" في لبنان يرتفع اليوم.. ماذا عن الإصابات؟
18:05 | 2021-04-16
"تلطيش فتيات" يفتح اشكالاً بين أبناء بلدتين في مغدوشة.. ماذا حصل؟
فيديو
الكشف عن أحدث كلب آلي في العالم.. إليكم سعره (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن أحدث كلب آلي في العالم.. إليكم سعره (فيديو)
18:00 | 2021-04-16
16/04/2021 18:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيد التوازن".. شاهدوا مهاراته في موازنة "كلّ شيء"! (فيديو)
Lebanon 24
"سيد التوازن".. شاهدوا مهاراته في موازنة "كلّ شيء"! (فيديو)
18:00 | 2021-04-16
16/04/2021 18:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول ظهور لها بعد غياب.. إليكم هذه التفاصيل عن فستان شريهان الفاخر
Lebanon 24
في أول ظهور لها بعد غياب.. إليكم هذه التفاصيل عن فستان شريهان الفاخر
18:00 | 2021-04-16
16/04/2021 18:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact