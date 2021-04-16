إقتصاد

خبير اقتصادي يكشف.. المنصة لن تعالج مشكلة التلاعب بسعر الدولار

Lebanon 24
16-04-2021 | 10:09
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أكد الخبير الاقتصادي لويس حبيقة أن المنصة التي سيطلقها مصرف لبنان لن تعالج مشكلة التلاعب بسعر صرف الدولار ولن تؤدي الى خفض الطلب عليه.

 

وشرح في حديث الى "صوت كلّ لبنان" أن حاكم المصرف لا يمكنه أن يتصرف بما يملك من دولار لأنها من أموال المودعين ولا يمكنه سحب المبلغ المطلوب لخفض الطلب من الاحتياط الالزامي، وفي غياب حكومة جديدة وانسداد افق تشكيلها تمنّى حبيقة على سلامة تأجيل إطلاق المنصة لأنها محكومة بالفشل.

 

وعن قرار وقف الدعم عن المحروقات، أشار حبيقة الى أنه لن يُتخذ ما يضعنا أمام خيارين إما وقف التهريب أو مد اليد على الاحتياط الإلزامي والاحتمالان غير واردين ونصح باعتماد رفع الدعم التدريجي.

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