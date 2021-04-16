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الرئيس عون استقبل سفير أرمينيا في لبنان فاهاكن أتابيكيان الذي نقل إليه دعوة من الرئيس الأرميني لحضور ذكرى الإبادة الأرمنية التي ستقام في ارمينيا بتاريخ 24 نيسان 2021
Lebanon 24
16-04-2021
|
10:23
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