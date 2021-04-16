البيت الأبيض يكشف سبب سحبه قواته من أفغانستان والوجهة القادمة

أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية ان قرار الرئيس جو بايدن سحب القوات الأميركية من أفغانستان، يهدف لتخصيص وتركيز مزيد من الموارد لمواجهة التحديات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأكد متحدث باسم البيت الأبيض في تصريح صحفي، أن "أحد الأسباب التي دفعت الرئيس وفريقه إلى اتخاذ خطوات حذرة في أفغانستان هو توفير الوقت والموارد لقيادتنا والجيش لمزيد الاهتمام والتركيز على ما نعتبره تحديات رئيسية للقرن الحادي والعشرين، والتي هي أساسا مرتبطة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

ويأتي هذا التصريح بعد إعلان الإدارة الأميركية الجديدة مؤخرا أنها ستبدأ سحب القوات من أفغانستان بحلول الأول من مايو وستنتهي من ذلك قبل 11 أيلول المقبل.

وقالت الإدارة الإميركية إن الانسحاب سيتم بالتنسيق الكامل مع الحلفاء والشركاء.