"المعلومات" توقف عصابة سرقة دراجات آلية وتضبط عدداً منها

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "في إطار ملاحقة عصابات السرقة وتوقيف أفرادها، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة دراجات آلية من عدّة بلدات في محافظة جبل لبنان، وبخاصةٍ في قضاء المتن.



كثّفت عناصر شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الإجراءات الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، تمكّنت من تحديد هويّات أفراد شبكة تقوم بسرقة دراجات آلية ومن ثمّ تبيعها الى مواطنين، بموجب ايصالات مزوّرة باسم إحدى بؤر الحجز، وهم كل من:ب. ح. (مواليد عام 1999، لبناني)ن. ع. (مواليد عام 1999، لبناني)أ. ك. (مواليد عام 2004، سوري)م. ز. (مواليد عام 2003، سوري)ح. ع. (مواليد عام 2002، لبناني)

بتاريخ 2021-4-5، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأول والثاني في محلّة برج حمود على متن دراجتين آليتَين مسروقتَين، الأولى نوع "VISO" والثانية نوع "Adress". وضبطت بحوزتهما سكيناً وصاعقاً كهربائياً.



تزامنًا، تمكّنت دورية أخرى من توقيف الثالث والرابع. وبتاريخ 2021-4-9، أوقِف الخامس في محلّة حي السلّم – الضاحية الجنوبية، وضُبِط بحوزته مسدس حربي.



عُثِر في منزل الموقوف الثاني على قطعة من مادة حشيشة الكيف. كذلك ضبطت دوريات الشّعبة /6/ دراجات آلية مسروقة من مناطق مختلفة.



بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الدراجات منذ قرابة ثلاثة أشهر مضت، من مناطق: البوشرية، السبتية، برج حمود، الدكوانة والمنصورية، وبيع عدد منها إلى مواطنين، وذلك بموجب إيصالات مزوّرة يستحصلون عليها من إحدى بؤر الحجز في حي السلم، وبيع قسم آخر الى الموقوف الخامس، الذي اعترف بشراء الدراجات المسروقة وبيعها بدوره إلى مواطنين. كما اعترف كل من الأول والثاني بتعاطي المخدرات.



أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".