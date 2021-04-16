توقيف مهربين واطلاق نار في البقاع الشمالي

أفادت معلومات أمنية، عن تعرض دورية قوى الامن الداخلي، في منطقة "الكواخ"، في البقاع الشمالي، لإطلاق نار كثيف من قبل عناصر مسلحة، يعتقد ان لها علاقة بملف التهريب، ذلك أثناء تنفيذها كمين على احدى طرقات التهريب،والقاء القبض على احد المهربين، الذي تم نقله الى مخفر الهرمل.