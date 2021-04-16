23
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
19
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لعودة سالمة للأساتذة والطلاب.. متى يتم تلقيح الطاقم التعليمي؟
Lebanon 24
16-04-2021
|
12:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن على خمس اتفاقيات مع الجامعة اللبنانية وعدد من الجامعات الخاصة في لبنان، بغية تأمين كمية من لقاحات فايزر لتلقيح الطاقم التعليمي والإداري، وتأمين عودة سالمة للأساتذة والطلاب والموظفين قبل مطلع الخريف المقبل، بالإضافة إلى تلقيح بعض القطاعات الإجتماعية والإقتصادية والمساعدة في عملية التلقيح للمحتاجين في مختلف المناطق اللبنانية النائية وفق معايير خطة اللجنة الوطنية. وحضر حفل التوقيع رؤساء ومدراء الجامعات المعنية وممثل عن شركة فايزر ومعنيون.
ومن المقرر أن يبدأ وصول اللقاحات، كما أبلغت فايزر وزارة الصحة العامة، في خلال العقد الثالث من السنة موزعة على الأشهر التالية: تموز وآب وأيلول؛ وستلتزم الجامعات بتسديد ثمن اللقاحات من خلال الدفع لوزارة الصحة العامة عبر تحويل المبلغ إلى حساب التبرعات لمكافحة كورونا (وزارة المالية لصالح وزارة الصحة العامة) الذي سوف يسدده بدوره إلى شركة فايزر الموردة.
وينص الإتفاق على أن تحدد الجامعات مراكز تلقي اللقاحات وتشرف على الأعمال فيها، على أن تضع في تصرف وزارة الصحة العامة كل المعلومات بهذا الخصوص، بالإضافة إلى إتمام عملية التلقيح عبر المنصة الخاصة بالوزارة، حيث يكون جميع المتلقين للقاح قد تسجلوا عبر المنصة، فيما تقع على الجامعات مسؤولية حفظ اللقاحات في أماكن مجهزة بهدف ضمان فاعليتها وجودتها.
وتنص الإتفاقية الموقعة مع كل من الجامعات الطبية التالية: جامعة القديس يوسف في بيروت ومستشفى القديس جاورجيوس الجامعي والجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت والجامعة الأميركية في بيروت، على استلام هذه الجامعات ما يقارب ثلائمئة وعشرين ألف (320000) وحدة من لقاح فايزر؛ وبموجب الإتفاقية مع الجامعة اللبنانية ستحصل على خمسين ألف وحدة، وستحصل الجامعة العربية على خمسة عشر ألفا (15000) والبلمند على عشرة آلاف (10000) والروح القدس على عشرة آلاف (10000).
الوزير حسن
ولفت لوزير حسن إلى "الخطوة المتقدمة التي تم تحقيقها في هذا التعاون مع المراجع الأكاديمية في لبنان لأنه لا يقتصر على استهداف تلقيح الجسم الجامعي، بل يتسع لمشاركة الجامعات في حملات ميدانية تستهدف شرائح مختلفة، في أماكن جغرافية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة من الناحيتين التوثيقية والميدانية".
وقال: "إن الوزارة تمد الأيدي وترحب بكل المتطوعين وما يمكن أن تلقاه من دعم، لأن الجائحة أكبر من قدرتها على التحمل وأكبر من قدرة الدولة". وأشار إلى ما "صرح به وزير الصحة النمسوي حول أن ما مر عليه خلال خمسة عشر شهرا يعادل خمس عشرة سنة"، وأضاف: ماذا كان فعل لو كان في لبنان؟".
وتابع: "اننا بوجودكم وبوجود الكثير من المؤسسات والشركات التي تعمل ببعد وطني، نستطيع أن نقدم للوطن عملا نموذجيا يرتقي إلى مستوى الإنجاز، والدليل أن ما تحقق حتى الآن من الخطة الوطنية ينعكس انخفاضا في نسبة وفيات الفئة العمرية المستهدفة وعدم تسجيل أي إصابات جديدة لدى الجسم الطبي".
وأكد أن "الوزارة ستعتمد استراتيجية جديدة بدءا من شهر حزيران حيث ستتوجه بأطقمها على الأرض إلى كل المناطق اللبنانية بما يعرف بالـWALK IN لتلقيح أكبر شريحة ممكنة من المجتمع. وشكر ممثلي الجامعات على التعاون المستمر"، مضيفا أن ما نقوم به هو هدف وطني لتحقيق التمنيع المجتمعي ويتخطى بالنوايا السليمة الموجودة كل الحسابات الضيقة".
تابع
الأكثر قراءة
في لبنان...سعيد حظ يفوز بأكثر من 10 مليار بهذه الطريقة البسيطة
Lebanon 24
في لبنان...سعيد حظ يفوز بأكثر من 10 مليار بهذه الطريقة البسيطة
19:58 | 2021-04-15
15/04/2021 07:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجأة بشأن منصة الدولار.. هذا ما قاله
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجأة بشأن منصة الدولار.. هذا ما قاله
21:07 | 2021-04-15
15/04/2021 09:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقدوا أنهم ربحوا اللوتو.. وكانت الصدمة!!
Lebanon 24
اعتقدوا أنهم ربحوا اللوتو.. وكانت الصدمة!!
02:43 | 2021-04-16
16/04/2021 02:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الدولار يرتفع!
Lebanon 24
سعر الدولار يرتفع!
20:42 | 2021-04-15
15/04/2021 08:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" أمام سوبر ماركت بطرابلس.. "المواد المدعومة ليست السبب" فماذا حصل؟
Lebanon 24
"ولعت" أمام سوبر ماركت بطرابلس.. "المواد المدعومة ليست السبب" فماذا حصل؟
19:58 | 2021-04-15
15/04/2021 07:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:09 | 2021-04-16
القاضية غادة عون ترابط في مكاتب مكتف للصيرفة ولم تغادر (صور)
19:00 | 2021-04-16
العتمة تهدد اللبنانيين في ظل استمرار الفساد وعجز الكهرباء
18:31 | 2021-04-16
توقيع اتفاقية تعاون بين السفارة الهندية ومحمية أرز الشوف
18:28 | 2021-04-16
فيديو جوي لبيروت بين الـ1984 والـ2020.. شاهد كيف كانت وكيف أصبحت
18:23 | 2021-04-16
توقيع مذكّرة لدعم استراتيجيّة قوى الأمن الدّاخلي بين فهمي والسفير البريطاني
18:15 | 2021-04-16
عدد وفيات "كورونا" في لبنان يرتفع اليوم.. ماذا عن الإصابات؟
فيديو
حادث مخيف ونهاية مروعة لسائق تاكسي خالف قواعد المرور! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مخيف ونهاية مروعة لسائق تاكسي خالف قواعد المرور! (فيديو)
19:00 | 2021-04-16
16/04/2021 19:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن أحدث كلب آلي في العالم.. إليكم سعره (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن أحدث كلب آلي في العالم.. إليكم سعره (فيديو)
18:00 | 2021-04-16
16/04/2021 19:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيد التوازن".. شاهدوا مهاراته في موازنة "كلّ شيء"! (فيديو)
Lebanon 24
"سيد التوازن".. شاهدوا مهاراته في موازنة "كلّ شيء"! (فيديو)
18:00 | 2021-04-16
16/04/2021 19:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact