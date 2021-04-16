لبنان

7 عروض لتأمين الفيول اويل A لكهرباء لبنان.. وهذا موعد عملية التقييم

Lebanon 24
16-04-2021 | 12:34
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صدر عن إدارة المناقصات في التفتيش المركزي البيان التالي:

"تسلم قلم إدارة المناقصات لغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الجمعة 16/4/2021 سبعة عروض عائدة لمناقصة تأمين 480 الف طن متري من مادة الفيول اويل A لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.
تجري عملية فتح العروض وتقييمها يوم الاثنين بتاريخ 19/4/2021 الساعة التاسعة والنصف صباحا في مبنى التفتيش المركزي الطابق الحادي عشر".
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