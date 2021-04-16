لبنان

ما جديد بناء مستشفى دير القمر الحكومي؟

Lebanon 24
16-04-2021 | 12:38
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إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في مكتبه في الوزارة، وفدا من بلدية دير القمر برئاسة رئيس البلدية السفير ملحم مستو، الذي أوضح أن البحث" تناول سير العمل في مستشفى دير القمر الحكومي"، شاكرا للوزير حسن "الجهود التي يبذلها لاستكمال بناء المستشفى، ولا سيما بعد إعلانه عن الهبة الكويتية المشكورة".


أضاف: "ان الهبة ستؤمن إعادة إطلاق أعمال البناء بوتيرة سريعة لإنجاز القسم الأكبر من المستشفى"، مشيرا إلى أنه "لولا الهبة لكان العمل متوقفا تماما"، كما لفت إلى "ضرورة إبقاء التواصل بين وزارة الصحة كسلطة وصاية وبلدية دير القمر كسلطة محلية بما يؤمن تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة".
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