لبنان

هل تنتهي أزمة السير الخانقة في بعلبك؟ هذا ما فعلته البلدية

Lebanon 24
16-04-2021 | 12:52
A-
A+
Doc-P-813490-637541747674395680.jpg
Doc-P-813490-637541747674395680.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فتحت بلدية بعلبك الطريق المحاذية للقلعة التي فرض إقفالها مشروع الإرث الثقافي منذ مطلع الألفية الثانية.

واعتبر رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق أن "فتح طريق القلعة هو ضمن خطة تهدف إلى تخفيف أزمة السير في المدينة باستحداث مخرج إضافي".


وقال: "منذ استلامنا مهامنا في مجلس بلدية بعلبك ونحن نعاني من أزمة سير خانقة في المدينة، بخاصة بعد إقفال طريق القلعة الذي كان منفذا حيويا، ولم نستطع إيجاد البديل أو حل الأزمة، رغم استعانتنا بخبراء سير ووضع خطط عدة، لذلك اضطررنا الى فتح هذه الطريق، كجزء من خطة كاملة متكاملة، لتخفيف معاناة التجار وأصحاب المحلات في السوق التجارية الذين يشكون من ازدحام السير وعدم إمكان توقف الزبائن، فيتوجهون إلى أطراف المدينة لشراء حاجياتهم، الأمر الذي يساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية الصعبة".


وأشار إلى أنه "بسبب نقص عديد الشرطة البلدية وعناصر مفرزة السير، اضطررنا إلى تجزئة مراحل تنفيذ الخطة المتكاملة، وبدأنا بطريق القلعة والوسط التجاري حتى نضمن نجاحها، وبعد قرابة الشهر، أي بعد العيد، ننتقل لتنفيذ القسم الثاني من خطة السير، ونناشد التجار التجاوب معنا لإنجاح الخطة، لجهة عدم ركن سياراتهم أو وضع عوائق أمام محلاتهم، ونأمل من المواطنين عدم الوقوف في أماكن ممنوعة، والتزام المدة المحددة في الأماكن المسموح فيها الوقوف، حتى لا نضطر آسفين إلى تحرير محاضر ضبط أو حجز سيارة من يكرر المخالفة".


وأضاف: "للأسف ما زالت بعلبك تحتل المراتب الأولى بعدد الإصابات بفيروس كورونا وبالوفيات، لذا نشدد على أهلنا التزام الكمامة والتباعد، والتسجيل على منصة وزارة الصحة لتلقي اللقاح، لأن اللقاح هو الحل الوحيد لتحصين مجتمعنا من الإصابة بالجائحة، ونحن كبلدية مستعدون لتقديم المساعدة التقنية للناس لتسجيلهم على المنصة، ونتمنى على المخاتير والجمعيات المساهمة في نشر الوعي الصحي ومساعدة الناس وتحفيزهم للتسجيل لتلقي اللقاح".


وختم: "معظم ملاحم بعلبك مقفلة نتيجة عدم تسليم أصحابها أبقارا وأغناما مدعومة، وإذا تلقى البعض خلال فترات متقطعة بعض الأبقار فيكون ذلك بصورة استنسابية وغير عادلة، لذا نناشد وزير الزراعة الصديق الدكتور عباس مرتضى ووزير الاقتصاد راوول نعمة والمدير العام للوزارة محمد أبو حيدر، إنصاف بعلبك باللحوم والمواد المدعومة، بخاصة في شهر رمضان المبارك، وتزويد البلدية بأسماء المحلات والسوبرماركت والملاحم التي تتلقى المواد المدعومة مع تحديد الكميات، لنستطيع المواكبة والمراقبة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:09 | 2021-04-16
19:00 | 2021-04-16
18:31 | 2021-04-16
18:28 | 2021-04-16
18:23 | 2021-04-16
18:15 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website