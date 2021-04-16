150 جهاز أوكسيجين مجانا للمصابين بكورونا

تطلق رابطة كاريتاس لبنان مبادرة برئاسة الأب ميشال عبود، "لمساندة المصابين بفيروس كورونا على الأراضي اللبنانية كافة، من خلال توفير 150 جهاز أوكسيجين مجانا"، عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل من أمام المقر الرئيسي للرابطة في سن الفيل، في حضور نائب الرئيس الدكتور نقولا حجار والمسؤول عن الفريق التقني الدكتور شربل كرم والدكتور ويليام أبيلا ممثلا مطرانية البطريركية اللاتينية في لبنان التي تم التعاون معها ومع جهات مانحة عديدة لتنفيذ هذا المشروع.

ودعت المرضى المصابين الذين هم بحاجة الى اجهزة أوكسيجين بعد خروجهم من المشفى الاتصال على الأرقام الساخنة: 70104407- 70104985 .

وحددت الرابطة الشروط الأساسية المطلوبة وهي:

- الاسم الثلاثي، العمر، رقم الهاتف

- صورة عن فحص ال PCR

- وصفة طبيب رسمية.

واكدت انه على مدار 24/7 يتواجد في المركز فريق عمل من أصحاب الاختصاص والممرضين التقنيين تحت اشراف طبيب أخصائي لتلبية كل من يلجأ لطلب المساعدة.

واشارت الى انها ستسترد الاجهزة عند الانتهاء من استخدامها.