عربي-دولي

وسط الحديث عن رغبتها بالطلاق.. ميلانيا ترامب تظهر مع زوجها في مطعم! (صورة)

Lebanon 24
16-04-2021 | 13:43
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ظهرت ميلانيا ترامب برفقة زوجها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في أحد المطاعم، وسط انتشار إشاعات في وقت سابق تزعم بأنّها - أي ميلانيا - "تحصي الدقائق" لمغادرة البيت الأبيض حتى تتمكن من طلب الطلاق من زوجها.

وتظهر في الصورة التي تمّ التقاطها ميلانيا مرتدية فستاناً أسود اللون، والرئيس السابق مرتدياً بدلة كحلية، وهما جالسين جنباً إلى جنب على مائدة مستديرة في الهواء الطلق في أحد مطاعم منتجع "مار إيه لاغو"، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن صحيفة "ديلي ميل البريطانية.

وعلى الرغم من اختيارهما تناول الطعام في مكان عام، إلا أنّ الزوجين حرصا على عدم ازعاجهما، حيث تمّت إحاطة طاولتهما بحبال حمراء اللون لفصلها على الطاولات الأخرى.


يذكر أنّ هذا هو الظهور العلني الثاني لميلانيا خلال أسبوع، والسابع منذ خروجها من البيت الأبيض بعد انتهاء ولاية ترامب في كانون الثاني الماضي وانتقالهما للسكن في منتجع "مار إيه لاغو".

المصدر: روسيا اليوم
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