توضيح من مكتب عكر عن تزويد الـ"أوندوف" بالمحروقات

صدر عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، البيان الاتي:

"يهم المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر أن توضح، أن وزارة الدفاع لم توقع على أي طلب لتزويد قوات الأندوف Undof (قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الإشتباك) بالمحروقات الا بعد التأكد من المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة بأن كامل الكميات تؤخذ من منشآت النفط ويتم الدفع بالدولار الأميركي Fresh Money وإيداعه في مصرف لبنان.

ويهمنا التوضيح أيضا، أن قرار وزارة الدفاع الوطني بعدم السماح بإدخال آليات تابعة ل"الأندوف" لشراء المحروقات جاء لضمان أن الدعم هو للبنانيين والمقيمين فقط. وقد تم الطلب من وزارة الطاقة والمياه التأكد بأن جميع كميات المحروقات المخصصة لإعادة التصدير يتم دفعها بالدولارالأميركي وقد ردت وزارة الطاقة على هذا الموضوع بأنه يتم وفق الأصول المعمول بها حاليا".