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لبنان
مروّج مخدّرات ينشط في محلة الشويفات.. بقبضة الأمن!
Lebanon 24
16-04-2021
|
14:24
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أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة، بلاغاً جاء فيه انه "توافرت معلومات لمفرزة البحث والتدخل في وحدة الشرطة القضائية حول قيام أحد الاشخاص بترويج المخدرات في محلة الشويفات".
واضاف البلاغ,"بتاريخ 14-4-2021، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقب والمراقبة الحثيثة، تمكنت هذه المفرزة بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات المركزي من توقيف المروج على متن سيارة نوع "نيسان تيدا" في المحلة المذكورة، ويدعى ح. م. (مواليد عام 1996، لبناني) .
وتابع البلاغ:"بحسب اقواله وبتفتيشه والسيارة، ضبطت هوية مغايرة يستخدمها في تنقلاته، مسدس حربي مع ممشط عائد له و3 طلقات صالحة للاستعمال، مبلغ مالي وهاتف خلوي.كما ضبطت كمية من المواد المخدرة موضبة وجاهزة للتوزيع عبارة عن /108/ مظاريف بداخلها مادة الكوكايين، ومن هذه الأنواع: (Nafish)، (Net)، (Buz)، (Net Extra)، (Buz Extra).
ووفق البلاغ، "أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي للتوسع بالتحقيق معه، بناء على اشارة القضاء المختص".
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