لبنان

مكتب وهاب يرد على بيان عكر

Lebanon 24
16-04-2021 | 14:35
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صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب البيان التالي:

"ردا على بيان وزيرة الدفاع يبدو أن السيدة زينة عكر التي نحترم ونقدر لم تسمع جيدا كلام الوزير وئام وهاب، بل يبدو أن أحدا أخبرها الكلام مغلوطا فوقعت في جملة مغالطات.

أولا: لم يقل الوزير وهاب أن وزارة الدفاع وقعت على طلب تزويد قوات "الأندوف" بالمحروقات وهو يعرف بأن الوزارة لا علاقة لها بتزويد قوات "الأندوف" في الجولان بالمحروقات، بل قال أن هناك تاجرا هو مارون شماس يستورد لحسابه نفطا مدعوما ويزود به قوات "الأندوف" ويقبض "دولار كاش" ويسدد لمصرف لبنان على أساس سعر ال 1500 ل. ل. والوزيرة في صالوناتها تقول إذا كانت قد نسيت أنها هي التي أوقفت هذا الأمر، وأعاد مارون شماس الفرق للدولة.

ثانيا: لم يقل الوزير وهاب أن منشآت النفط هي التي تزود قوات الأندوف بالنفط المدعوم.

ثالثا: نتمنى ألا يكون مارون شماس أقوى من هذه الوزارات حتى تحمست الوزيرة للدفاع عنه.

 

وفي وقت سابق، صدر عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، البيان الاتي:"يهم المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر أن توضح، أن وزارة الدفاع لم توقع على أي طلب لتزويد قوات الأندوف Undof (قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الإشتباك) بالمحروقات الا بعد التأكد من المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة بأن كامل الكميات تؤخذ من منشآت النفط ويتم الدفع بالدولار الأميركي Fresh Money وإيداعه في مصرف لبنان.

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