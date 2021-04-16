لبنان

الجيش: توقيف شخصين وضبط كمية من المواد المعدة للتهريب

Lebanon 24
16-04-2021 | 14:25
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

تمكنت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع بتاريخَي 14 و15 / 4 / 2021 من توقيف مواطنَين، وضبط حوالى 1750 ليتراً من مادة المازوت، و1520 ليتراً من البنزين، و700 كلغ من الغاز، و15 طناً من السكر المدعوم، وكمية من الدخان أثناء محاولة تهريبها باتجاه الأراضي السورية، كما ضبطت صهريجاً وشاحنة وآليتين تُستخدم للتهريب عبر الحدود اللبنانية - السورية.
سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين.
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