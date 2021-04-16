رئيس بلدية يُذكّر.. الإفطارات والسهرات ممنوعة!

أعلن رئيس بلدية نهر ابراهيم في قضاء جبيل المحامي شربل ابي رعد في بيان انه "عملا بالتعاميم الصادرة في ما يتعلق بمكافحة جائحة فيروس كورونا، وحفاظا على السلامة العامة، ومع حلول شهر رمضان ولمناسبة عيد الفطر المبارك، يمنع على سكان البلدة من ابناء الطائفة الإسلامية الكريمة التجمع لإقامة السهرات الرمضانية والإفطارات والحفلات الخاصة بالعيد تحت طائلة المساءلة القانونية".