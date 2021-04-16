لبنان

رئيس بلدية يُذكّر.. الإفطارات والسهرات ممنوعة!

Lebanon 24
16-04-2021 | 14:47
A-
A+
Doc-P-813526-637541817035656430.jpg
Doc-P-813526-637541817035656430.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس بلدية نهر ابراهيم في قضاء جبيل المحامي شربل ابي رعد في بيان انه "عملا بالتعاميم الصادرة في ما يتعلق بمكافحة جائحة فيروس كورونا، وحفاظا على السلامة العامة، ومع حلول شهر رمضان ولمناسبة عيد الفطر المبارك، يمنع على سكان البلدة من ابناء الطائفة الإسلامية الكريمة التجمع لإقامة السهرات الرمضانية والإفطارات والحفلات الخاصة بالعيد تحت طائلة المساءلة القانونية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:09 | 2021-04-16
19:00 | 2021-04-16
18:31 | 2021-04-16
18:28 | 2021-04-16
18:23 | 2021-04-16
18:15 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website