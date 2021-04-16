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فنون ومشاهير
تصريحات فنانة تتسبب في طلاقها رسميا: لن أتزوج مرة أخرى!
Lebanon 24
16-04-2021
|
16:00
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قرر سامح سامي، زوج الفنانة المصرية هالة صدقي، الإعلان عن طلاق زوجته بشكل رسمي خلال الفترة القادمة بعد فترة طويلة من الخلافات.
وعبر في تصريحات صحفية، عن استيائه الشديد إزاء اتهامات زوجته له مؤخرا، عبر الفضائيات، في إشارة منه إلى حلقتها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة".
وعزا من جانبه أسباب الطلاق، التي دفعته لإعلانه، إلى الاتهامات التي وجهت له أثناء تواجده في الولايات المتحدة الأميركية.
وكانت هالة صدقي، قد أكدت أن جميع التجارب الزوجية التي خاضتها فاشلة، وأزواجها فاشلون، وهي الوحيدة التي لم تكن فاشلة في هذه التجارب، قائلة: "لن أتزوج مرة أخرى، والزواج قصة صعبة جدًا، وأولادي وعائلتي يمثلون لي الكثير".
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن والدتها توفيت بسببها، إذ إن والدتها قبل وفاتها مباشرة وصلها إعلان قضية ضدها، معقبة: "ماتت من حرقة الدم.. مشاكلي وجعت قلبها".
ورد سامح سامي زوج الفنانة المصرية هالة صدقي على عرض صوره مع سيدات خلال تواجدها في برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي.
وقال "شيخ الحارة" إن زوج الفنانة كان يخونها بصحبة الفتيات الذين تم عرض صور لهن، لكن سرعان ما خرج زوج هالة صدقى على "فيسبوك" ليوضح حقيقة الصور وكتب: "دي الصور اللي البرنامج الفاشل بتاع النهارده، كان منزلهم علي أساس هما جابو حاجه خطيره جدا احب اعرفكم يا فشله ان دي صديقتي العزيزة Pamela Hasselhoff من أشهر ممثلات Hollywood اللي لا انتي ولا هي تقدروا حتي تتصورا معاها أما الصورة التانية يا فشله فهي بعض الزملاء في العمل ولو دققتو النظر بكون لابس uniform الشغل وانتظروا المفاجاءت!".
المصدر:
روسيا اليوم
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