لبنان

أثناء وجوده.. مجهول يسرقة منزل رئيس بلدية

Lebanon 24
16-04-2021 | 15:14
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أقدم مجهول صباح اليوم الجمعة على سرقة منزل رئيس بلدية البرامية جورج سعد اثناء وجوده وزوجته فيه، وسلب مبلغا بقيمة اربعة ملايين ليرة لبنانية.

وفي التفاصيل، ان سعد استفاق صباحا ليرى ان ادراج غرفة النوم مبعثرة، ليكتشف ان مجهولا دخل من شرفة الغرفة وتسلل الى داخلها اثناء نومه فيها وزوجته. فاتصل بالاجهزة الامنية التي باشرت تحقيقاتها.

وتلقى سعد سلسلة اتصالات، لا سيما من نائبي صيدا بهية الحريري واسامة سعد ومحافظ الجنوب منصور ضو، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات المنطقة، مستنكرة الحادث وللاطئنان الى سلامته وزوجته.
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