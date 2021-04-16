لبنان

الاشتراكي هنأ الاحرار برئيسهم الجديد

Lebanon 24
16-04-2021 | 15:22
A-
A+
Doc-P-813536-637541834451442410.jpg
Doc-P-813536-637541834451442410.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي ضمّ أمين السر العام ظافر ناصر، وعضو مجلس القيادة وليد صفير، ووكيل داخلية الشوف عمر غنام، قيادة حزب الوطنيين الأحرار في المركز الرئيسي في السوديكو، مقدّماً التهنئة لقيادة "الأحرار" بعد الانتخابات الحزبية، ومتمنياً للرئيس الجديد للحزب كميل شمعون التوفيق في مهمّته ومواصلة التعاون والتنسيق بين الحزبيين على مختلف المستويات.

وكان اللقاء مناسبة للتداول بالأوضاع العامة التي تمر بها البلاد، وضرورة الخروج منها بسلسلة من الخطوات الإنقاذية تبدأ بتشكيل حكومة تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار.

شارك في جانب من اللقاء الرئيس السابق لحزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون، حيث شكرت قيادة الأحرار لرئيس التقدمي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط حرصهما على تحصين العلاقة الثنائية وعلى تعزيز التعاون لما فيه المصلحة الوطنية الجامعة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:09 | 2021-04-16
19:00 | 2021-04-16
18:31 | 2021-04-16
18:28 | 2021-04-16
18:23 | 2021-04-16
18:15 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website