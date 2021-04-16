الاشتراكي هنأ الاحرار برئيسهم الجديد

زار وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي ضمّ أمين السر العام ظافر ناصر، وعضو مجلس القيادة وليد صفير، ووكيل داخلية الشوف عمر غنام، قيادة حزب الوطنيين الأحرار في المركز الرئيسي في السوديكو، مقدّماً التهنئة لقيادة "الأحرار" بعد الانتخابات الحزبية، ومتمنياً للرئيس الجديد للحزب كميل شمعون التوفيق في مهمّته ومواصلة التعاون والتنسيق بين الحزبيين على مختلف المستويات.وكان اللقاء مناسبة للتداول بالأوضاع العامة التي تمر بها البلاد، وضرورة الخروج منها بسلسلة من الخطوات الإنقاذية تبدأ بتشكيل حكومة تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار.شارك في جانب من اللقاء الرئيس السابق لحزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون، حيث شكرت قيادة الأحرار لرئيس التقدمي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط حرصهما على تحصين العلاقة الثنائية وعلى تعزيز التعاون لما فيه المصلحة الوطنية الجامعة.