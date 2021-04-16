العثور على أموال طائلة وكميات من الذهب.. الكشف عن كنز لداعش (صور)

نقلت وكالة شفق نيوز عن بيان لوكالة وزارة الداخلية العراقية لشؤون الشرطة أن السلطات عثرت على أموال طائلة وذهب وفضة تحت أنقاض مدينة الموصل، التي كان تنظيم "داعش" قد استولى عليها.



وقال البيان بهذا الشأن إن "مديرية شرطة محافظة نينوى (مركزها الموصل) وبناء على معلومات دقيقة تمكنت من العثور على مبالغ مالية استولى عليها تنظيم داعش خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل، كان قد خبأها ودفنها في احد الدور السكنية في المنطقة القديمة، والذي يعرف بديوان المالية".

وأوضح البيان أن الشرطة تمكنت من ضبط المبالغ المالية التالية:

- مليون وخمسمائة وتسعون الف دولار أميركي فئة المئة دولار

- سبعة عشر مليون وخمسمائة الف دينار عراقي

- خمسة عشر كغم من الفضة المقطعة لغرض طبع العملة المعدنية لداعش

- أربعمائة وثمانية وخمسون غراما من القطع الذهبية على شكل عملة نقدية لعصابات داعش

- مئتان وستة وخمسون غراما مواد معدنية مجهولة النوع، وسبعة عشر ونصف كغم سبائك من الفضة

وأفاد بيان وكالة الوزارة لشؤون الشرطة بأنه جرى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبالغ المالية والمواد المضبوطة واتخاذ الاجراءات القانونية، حيث ضبطت في منطقة الموصل القديمة، في الجانب الايمن من المدينة".