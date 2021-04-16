عربي-دولي

العثور على أموال طائلة وكميات من الذهب.. الكشف عن كنز لداعش (صور)

Lebanon 24
16-04-2021 | 16:17
A-
A+


Doc-P-813538-637541836382536165.jpeg
Doc-P-813538-637541836382536165.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نقلت وكالة شفق نيوز عن بيان لوكالة وزارة الداخلية العراقية لشؤون الشرطة أن السلطات عثرت على أموال طائلة وذهب وفضة تحت أنقاض مدينة الموصل، التي كان تنظيم "داعش" قد استولى عليها.


وقال البيان بهذا الشأن إن "مديرية شرطة محافظة نينوى (مركزها الموصل) وبناء على معلومات دقيقة تمكنت من العثور على مبالغ مالية استولى عليها تنظيم داعش خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل، كان قد خبأها ودفنها في احد الدور السكنية في المنطقة القديمة، والذي يعرف بديوان المالية".

وأوضح البيان أن الشرطة تمكنت من ضبط المبالغ المالية التالية:

- مليون وخمسمائة وتسعون الف دولار أميركي فئة المئة دولار

- سبعة عشر مليون وخمسمائة الف دينار عراقي

- خمسة عشر كغم من الفضة المقطعة لغرض طبع العملة المعدنية لداعش

- أربعمائة وثمانية وخمسون غراما من القطع الذهبية على شكل عملة نقدية لعصابات داعش

- مئتان وستة وخمسون غراما مواد معدنية مجهولة النوع، وسبعة عشر ونصف كغم سبائك من الفضة

وأفاد بيان وكالة الوزارة لشؤون الشرطة بأنه جرى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبالغ المالية والمواد المضبوطة واتخاذ الاجراءات القانونية، حيث ضبطت في منطقة الموصل القديمة، في الجانب الايمن من المدينة".

shafaq.com

بالصور.. العثور على أموال طائلة وكميات من الذهب والفضة تحت أنقاض الموصل

بالصور.. العثور على أموال طائلة وكميات من الذهب والفضة تحت أنقاض الموصل

 

بالصور.. العثور على أموال طائلة وكميات من الذهب والفضة تحت أنقاض الموصل

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2021-04-16
18:30 | 2021-04-16
18:00 | 2021-04-16
17:33 | 2021-04-16
17:30 | 2021-04-16
17:15 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website