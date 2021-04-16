لبنان

حاول إطلاق صواريخ غراد باتجاه الشياح... فحكمت عليه "العسكرية" بالمؤبد

Lebanon 24
16-04-2021 | 15:46
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مثّل أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة الفلسطيني نعيم إسماعيل محمود الملقب بنعيم عباس خلال جلسة المحاكمة بجرم إقدامه على الإنتماء الى تنظيم إرهابي مسلح طالت أعماله الإرهابية الداخل اللبناني عبر إرتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، والمشاركة بأعمال عسكرية ولوجستية لصالح هذا التنظيم، و لإقدامه على محاولة قتل أشخاص بإطلاق صواريخ غراد 107 ملم في محلة عيتات بإتجاه منطقة الشياح السكنية بهدف زرع الرعب في أوساط الناس الأبرياء وترهيبهم وإحداث تخريب في الممتلكات.

وقد أنزلت المحكمة بحقه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة مع تجريده من حقوقه المدنية، وتغريمه مبلغ مليون ليرة وإلزامه تقديم بندقية حربية.

 

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