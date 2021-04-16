قاعدة روسية جديدة في ريف الرقة.. أهداف عديدة بآن واحد

تواصل القوات الروسية عمليات إنشاء قاعدة جديدة لها ضمن الريف الجنوبي الشرقي للرقة عند الحدود الإدارية مع محافظة دير الزور، قرب مناطق النفوذ الإيراني.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الروس يريدون تحقيق أهداف عديدة بآن واحد، وأبرز تلك الأهداف هي تحجيم التمدد الإيراني ووضع حدود له لاسيما أنهم متواجدون بمسافة ليست ببعيدة عنهم، والاعتماد بذلك بشكل رئيسي على الفيلق الخامس الذي أنشأته روسيا، بالإضافة لمحاربة نشاط تنظيم "داعش" في البادية.

وكان المرصد قد أشار منذ يومين إلى بدء القوات الروسية بإنشاء قاعدة ونقاط عسكرية لها في ريف الرقة الجنوبي الشرقي.