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فنون ومشاهير
محمد رمضان يثير الجدل بعد مشهد تناول الأفاعي (فيديو)
Lebanon 24
16-04-2021
|
16:10
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ظهر الفنان المصري محمد رمضان في الموسم الرمضاني لهذا العام بعمل درامي "موسى" من بطولته والذي يتناول أحداثا شيقة ومشاهد قوية.
وبدأت أحداث المسلسل منذ حلقاته الأولى بالتصاعد لتبدأ بحرق رمضان للشاب الذي تزوج حبيبته، لتنتقل بعدها لضرب والدته ومن ثم ذهابه للعيش في الجبل وبحثه عن الطعام والشراب، بحسب كا ذكرت صحيفة "بتجرد".
وظهر رمضان في تلك الحلقة وهو يبحث عن الأفاعي الموجودة على الجبل ليتمكن من اصطيادها وتناولها، المشهد الذي أثار صخب المشاهدين، لا سيما عندما ظل يتناول الأفاعي أمام الكاميرا الأمر الذي لم يتمكن المشاهدين من متابعته.
ومسلسل "موسى" الذي حمل اسم بطله محمد رمضان من الأعمال الرائجة للموسم الرمضاني الحالي ويضم قائمة من أهم الممثلين أمثال سمية الخشاب، صبري فواز، ضياء عبد الخالق وأمير صلاح الدين وعدد آخر من الفنانين.
وتدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما الصعيدية المصرية، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإنتاج شركة "سينرجي".
المصدر:
سبوتنيك
فنون ومشاهير
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