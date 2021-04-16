بيروت عالبال... مشاهد من ذاكرة رمضان (صور)

في هذه الايام العصيبة التي تمرعلى اللبنانيين بشكل عام، وعلى ابناء العاصمة بيروت التي عانت الامرين منذ لحظة انفجار المرفأ، بشكل خاص، وفي الشهر الفضيل، نعود معكم الى بيروت الذاكرة، عبر مجموعة صور من حقبات مختلفة، فلعل العودة الى الذاكرة، تشكل دافعا لعدم الاستسلام، وأملا بغد قد يعيد العاصمة والبلاد الى سابق عهدهما.

الصور التي نعرضها لكم، هي من ارشيف "جمعية تراث بيروت"، زودنا بها رئيسها الاستاذ سهيل منيمنة.

مآذن مساجد بيروت في باطن المدينة حوالي 1920

بائع الحلوى في أسواق بيروت نهاية القرن التاسع عشر

المسحراتي (الطبال) في البسطة التحتا حوالي 1940 بريشة مصطفى فروخ

على مائدة الإفطار في في عشرينات القرن الماضي