الجيش: تخريج عناصر من فصائل الاستطلاع في أفواج الحدود البرية في رياق

نشرت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر": أقيم في مدرسة تدريب أفواج الحدود البرية في رياق حفل تخريج عناصر من فصائل الاستطلاع في أفواج الحدود البرية تابعوا دورة في مجال الاستطلاع بواسطة الآلية RWMIK باشراف فريق تدريب بريطاني.

اقيم في مدرسة تدريب أفواج الحدود البرية في رياق حفل تخريج عناصر من فصائل الاستطلاع في أفواج الحدود البرية تابعوا دورة في مجال الاستطلاع بواسطة الآلية RWMIK باشراف فريق تدريب بريطاني.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/4IJ6tO3Sr4 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 16, 2021