لبنان

إخماد حريق سيارتين وفان في صربا وغوسطا والصفرا

Lebanon 24
16-04-2021 | 16:29
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أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في العقيبة حريقا إندلع بعد ظهر اليوم في داخل فان لنقل البضائع في بلدة الصفرا كسروان، واقتصرت الأضرار على الماديات.

كما أخمدت الفرق حريقين في داخل سيارتين في صربا وغوسطا كسروان واقتصرت الاضرار على الماديات.
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الدفاع المدني

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